サンドウィッチマンと狩野英孝がMCを務めるバラエティ番組『かのサンド』（フジテレビ系）に、一部から思わぬ声が上がっている。6月21日のオープニングでは、東京中野区野方にある食堂から2組が登場し、トークを展開。その後、月島や門前仲町でおこなわれた過去VTRが流れ、エンディングでも伊達みきおは「やっぱ見たい回をこうやって見られるっていうのはいいんじゃないですか」と締めくくっていた。放送後には、《かのサン