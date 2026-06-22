「ついに死亡事故が起きてしまいましたか…」そう話すのは自転車評論家の疋田智さん。6月2日午前10時、東京都北区で特定小型原動機付自転車（電動キックボード）と軽貨物自動車が衝突。電動キックボードの運転手（62歳）が死亡した。事故原因などは現在捜査中だが、死亡したのは電動キックボードのシェアサービス「LUUP（ループ）」の利用者だ。2023年7月の道路交通法の改正以降、東京都内の車道での死亡事故は初めてだという。電