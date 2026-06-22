2打数1安打で打率.297、7回代打を送られて途中交代【MLB】オリオールズ 12ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、本拠地のオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数1安打で打率.297となった。試合後、左膝にアイシング治療を施し、足を引きずる場面もあったが、デーブ・ロバーツ監督は「大丈夫だ」と軽症を強調した。この日は「父の日」とあって水色のバ