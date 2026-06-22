時代を彩った大人気グループの“幕引き”は、未だファンの間で尾を引いていて――。【写真】これは泣ける…嵐ラスト公演でファンが用意した「感動の演出」6月21日、二宮和也らが出演するYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』が最新の動画をアップ。そこで二宮が発したある言葉が、ファンの間で物議を醸している。“活動終了”のはずが「解散」「二宮さんといえば、5月31日に東京ドームで行われた嵐のラストコンサートが記憶