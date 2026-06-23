岐阜県垂井町で人気を集める老舗ベーカリーには、薪で熱した石窯の余熱だけで焼くこだわりのパンを求め、全国から客が訪れます。職人歴47年の店主が守り続ける“唯一無二の味”に迫りました。 ■石窯パンが人気の老舗ベーカリー 菓子パンや総菜パンなど、およそ180種類のパンが並ぶ「グルマン・ヴィタル 垂井本店」。敷地内には緑豊かなイートインスペースやカフェもあり、まさ