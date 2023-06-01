エッフェル塔に近いトロカデロ広場の噴水で涼を取る人たち＝22日、パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】フランスに異例の強力な熱波が到来し、南西部ボルドーで22日、41.9度を記録した。23日にはさらに高温になる恐れがあるとして、熱波の危険度を示す四つの警戒レベルのうち最も高い「赤色警報」が全国54県に発令された。人口の過半数に当たる約3900万人が対象となる。フランスメディアが伝えた。赤色警報は住民に深刻な健康被