歌い手・Ado（23）のスタッフ公式Xが23日に更新。エージェント契約の締結を発表した。「Adoが世界最大級のエンターテインメントエージェンシーWME（William Morris Endeavor）と、日本を除く全世界におけるエージェント契約を締結いたしました」と報告。「エージェント契約締結後もクラウドナインは、引き続きAdoのマネジメント全般を継続いたします」と説明した。Adoは日本を除く全世界で米国に拠点を置く世界最大級のタレ