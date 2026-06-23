職場恋愛そのものを否定する気はなくても、当人たちが仕事中まで2人の世界に入り浸っているとなれば話は別だ。投稿を寄せた30代女性（メーカー・技能工／年収700万円）から、かつての職場で遭遇した、社内恋愛カップルにまつわる困惑エピソードが寄せられた。「アラフォーベテランカップルが仕事が疎かになり、周りが働きにくく困った思い出があります」さらに、女性がカップルの片割れの男性に用事があって近づいた際、仕事中とは