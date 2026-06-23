◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026は大会12日目、グループステージI組とJ組の第2節が行われ、アルゼンチンのリオネル・メッシ選手、フランスのキリアン・エムバペ選手、ノルウェーのアーリング・ハーランド選手と、世界最高峰のストライカーたちが複数得点を決める活躍を見せ、チームに勝利をもたらしました。J組のアルゼンチンはオーストリアと対戦し