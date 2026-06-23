神戸市中央区のマンションの部屋で、大型冷凍庫から成人男性の遺体が見つかった事件で、兵庫県警は6月22日、男性はこの部屋の元住人で職業不詳の西口豊さん（1969年1月生まれ）と判明、遺体の司法解剖の結果、死亡時期が2011年12月ごろと推定されると発表した。兵庫県警は同日、死体遺棄・損壊容疑で生田署に捜査本部を設置、西口さんの遺体損壊や死亡に第三者が関わった可能性が高いとみて、殺人事件も視野に入れる。西口さん