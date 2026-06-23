ラオス北東部の山岳地帯で特殊詐欺に関与した疑いで日本人の男女9人が、現地当局に拘束されていたことが分かりました。ラオス当局などによりますと、北東部シェンクワン県で17日、地元警察が特殊詐欺拠点とみられる建物を摘発し、外国人17人を拘束しました。このうち9人は日本人の男女で、いずれも不法入国した疑いがあるということです。建物からは、複数のノートパソコンや携帯電話のほか、偽造した日本の警察手帳のようなものも