首相官邸政府が7月に策定する経済財政運営の指針「骨太方針」の素案が22日判明した。医療や介護、年金といった社会保険料が国民所得に占める「社会保障負担率」の目標について検討を進めると明記。2026年度は17.6％の予測で、平均より高い現役世代の負担率を引き下げ、手取り増加につなげるのが狙いだ。26年度中に社保改革の具体化と工程の明確化を図る。財務省によると、社会保障負担率は24年度が18.5％で、25年度は17.8％の