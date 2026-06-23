非常に強い台風7号に続き、23日、日本の南で台風8号が発生しました。このダブル台風が、週末にかけ日本に接近。特に7号は、沖縄から西日本・東日本にかなり近づく見込みで、警戒が必要です。（2026年6月23日午後5時頃放送）【進路図を見る】ダブル台風今後の進路予想に注意“ダブル台風”の最新進路は?週末に西日本・東日本に影響か坂口愛美 気象予報士:日本列島付近には、梅雨前線による帯状の雲があります。そしてフィリ