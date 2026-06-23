「“男性は、女性はこうあるべき”という抑圧は、性別関係なく多くの人の心に悪影響を与えることがあります。たとえば、収入が少ないとか、繊細であったり、主夫であったりする男性の自己肯定感が低下し、心の病に発展するケースもあるのです。男性を縛り付ける抑圧を心理学では“トキシック・マスカリニティ（有害な男らしさ）”といい、最近はこれを背景とした調査も増えています」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の