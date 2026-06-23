サッカー日本代表は日本時間23日、アメリカ・ナッシュビルで練習を公開。練習前にチーム全体の写真撮影が行われ、選手同士の仲睦まじい様子が見られました。練習には、グループステージ初戦のオランダ戦で左ひざを負傷し、第2戦のチュニジア戦に欠場していた久保建英選手も合流。全体練習の参加は行わず、別メニューで室内トレーニングやジョギングを実施し、時折左ひざの動きを気にしながらの調整となりました。練習前には、背番