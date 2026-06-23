物価高に嬉しい「詰め放題」。なんと“家具”の詰め放題まであるんです！【写真を見る】「お値引き182560円」と書かれたお買い上げ票物価高の中…制限時間1時間で「家具の詰め放題」全国で52店舗を展開するアウトレットの家具専門店「ビッグウッド」。23日に「ビッグウッド福岡東店」で行われたのが、車への「家具詰め放題」。軽自動車なら5万円、普通車なら10万円で、制限時間1時間以内に積めるだけ積んでOKという、なんとも太