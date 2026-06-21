米コンシューマー・レポート誌の安全性ランキングで、日本のマツダが全29ブランド中1位となった。これまで新車モデルごとにランキングしてきたが、今年はブランドごとに実施。トヨタやホンダ、日産といった大手も、安全装備の先駆者ボルボも、衝突試験で常勝のテスラも追い抜いた。海外メディアは、事故の予防を追求するマツダの設計思想に注目している――。写真＝iStock.com／Apriori1※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／