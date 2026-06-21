「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、チュニジア代表−日本代表」（２０日、モンテレイ）チュニジアのエルベ・ルナール監督（５７）が１９日、前日会見に臨み「明日は重要な試合。私たちは素晴らしいチーム。一つになってプレーすれば希望はある」と日本撃破に自信を口にした。１４日の初戦でスウェーデンに１−５と大敗し、１６日にサブリ・ラムシ前監督が契約終了。急きょ、就任したルナール氏は「正直、厳しい１週間だった」と