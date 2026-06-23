1998年、グラミー賞前夜祭でのクライブ・デービスさん（右）とホイットニー・ヒューストンさん、ボビー・ブラウンさん＝ニューヨーク（AP＝共同）米音楽界の大物プロデューサーでレコードレーベル経営者のクライブ・デービスさんが22日、ニューヨーク・マンハッタンの自宅で死去したと米メディアが報じた。94歳。今年初め、呼吸器系の病気で入院していた。32年、ニューヨーク・ブルックリン生まれ。コロムビア・レコードに弁護