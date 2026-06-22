神戸市中央区のマンションの一室で冷凍庫から遺体が発見された事件で、遺体の身元は57歳の男性であるとわかりました。 【写真を見る】【速報】冷凍庫の「損壊遺体」は57歳男性と判明死亡推定は「2011年12月ごろ」上半身と下半身が両断…死体損壊・遺棄事件として捜査本部設置殺人事件の可能性も神戸市内のマンションの一室で発見腐敗すすむも一時期冷凍か兵庫県警 男性は部屋の元住人で、死亡したのは2011年12月ごろ