なぜ凶悪犯がヒーローに…。ゴールデンウィーク中、自宅前で友人らとたむろしていた高校生を金づちで殴り、傷害容疑で起訴された「ハンマーおじさん」こと高林輝行容疑者（44）である。事件直後から、ネット上では高林容疑者を「暴走族を退治した英雄」などと擁護し、減刑を求める署名運動も起きていた。だが、地元民は「被害にあった高校生たちは暴走族ではない」と口を揃える。しかも再逮捕された３回目の容疑はヒーローには似