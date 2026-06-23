初出場で奮闘するカーボベルデ代表の守護神ヴォジーニャ選手が日本時間23日、自身のインスタグラムを更新。前日22日に行われた第2節ウルグアイ戦を終え、試合を振り返る投稿を行いました。そのなかで第1節のスペイン戦では観戦できなかったヴォジーニャ選手の母親が、この日は無事に観戦できたことも報告。周囲のサポートに対し感謝の言葉を記しました。ヴォジーニャ選手は、これまで長年カーボベルデ代表のゴールマウスを守ってき