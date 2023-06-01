Pixel 10 Proの「QRコードスキャナ」を利用しているところ（クイック設定から呼び出せる） QRコードの出番が近年ますます増えていると感じます。それというのも飲食店での扱いです。これまでは、会員証アプリをダウンロードするための導線であったり、来店に伴うポイント付与の手段としての役割が主だったと思います。 しかし最近は、料理のオーダー時に客自身のスマホ（のウェブブラウ