プライバシー保護の観点からサードパーティーCookieが規制され、代わりに「フィンガープリント」と呼ばれる識別情報でユーザーの行動を追跡する技術が登場しています。iOS向けにオープンソースで開発された「Loupe」を使うと、iPhoneがアプリやウェブサイトを通じて普段どのような情報を密かに公開しているのかをチェックできます。GitHub - mysk-research/loupe: A privacy-focused iOS app that raises awareness about what nat