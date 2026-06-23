待ちに待った4年に1度の祭典。日本代表の初戦でそれは起こった。【写真】「めっちゃ紛らわしい」DAZNの契約ページ『DAZN』に重なる批判「キックオフ直後からもう音声はおかしかった。実況アナが“ボールは堂安へ!”と伝えているのに、画面に映る堂安律はとっくに別の選手へパスを出しているというような。映像と音声の大きなズレですね」（サッカーライター、以下同）日本時間6月15日、早朝5時、W杯・北中米大会における日本代