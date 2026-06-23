お笑いコンビ「ラニーノーズ」の洲崎貴郁（38）、山田健人（37）が22日に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（後11・59）に出演。過去の炎上について語った。今回は「芸人にカッコよさは必要かSP」と題して放送され、お笑いコンビ「さや香」の新山らとともにゲスト出演。MCの「千鳥」大悟と“イケメンと面白いは両立する”かについて議論した。ファンのほとんどが女性だという「ラニーノーズ」だが「ファンが多いと