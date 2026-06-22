鹿児島県霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で6月21日午後、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣（れお）ちゃん（5）の行方がわからなくなった。嶺臣ちゃんは両親と家族湯（貸し切り風呂）を利用していたとされる。南日本新聞によると、両親が先に脱衣所に行き、浴室に戻ったところ姿が見えなくなったという。朝日新聞によると、県警は、嶺臣ちゃんが窓から外に出た可能性もあるとみている。南日本放送によると、6月22日も捜索が続い