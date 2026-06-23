イラン国営メディアが公開した複数の航空機の残骸とみられる4月5日撮影の画像。CNNが確認した位置情報によれば同国イスファハンから約50キロの地点/Islamic Revolutionary Guard Corps（CNN）今年4月にイラン上空で撃墜され、特殊部隊によって救出された米軍戦闘機パイロットが、脱出する直前に衝撃的な光景を目撃したと語っていることが分かった。事情に詳しい4人の関係者が明らかにした。それによると、当時空中には複数のイラン