中央委員会拡大総会で発言する北朝鮮の金正恩党総書記＝平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮労働党の重要会議、中央委員会拡大総会が20〜22日に開かれ、金正恩党総書記が日本を名指しして「軍事大国化」を目指していると批判した。朝鮮中央通信が23日、報じた。日本の防衛力強化政策について「国際社会の強い反発と深刻な懸念を引き起こしている」とけん制した。拡大総会では党人事なども議題となった。