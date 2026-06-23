大手回転ずしチェーン「はま寿司」の埼玉県内の店舗で迷惑行為の動画を撮影し、交流サイトに投稿して運営会社の業務を妨害したとして、川越区検は23日、威力業務妨害の罪で県内に住む無職男性（43）を略式起訴した。