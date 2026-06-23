北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は22日（日本時間23日）、グループI第2節のノルウェー―セネガルが米ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われた。怪物ストライカー、ハーランドの2試合連続2得点もあり、ノルウェーが3-2で勝利。勝利後にノルウェーサポーターが披露したパフォーマンスには、日本ファンも称賛の声をあげている。ハーランドが爆発した。1-0で迎えた後半3分にウーデゴール