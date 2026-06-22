出張や旅行などで利用する機会の多い新幹線。移動中は仕事をしたり、動画を楽しんだり、それぞれが思い思いの時間を過ごしている。しかし、隣の乗客のマナーによって快適さが損なわれてしまうこともある。今回は、新幹線内で迷惑行為に遭遇したという2人のエピソードを紹介する。◆隣の乗客が靴を脱ぎ、動画を大音量で…中村拓也さん（仮名・30）は昨年の夏、仕事の研修へ参加するため、東京から新大阪へ向かう新幹線に乗っ