とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社で、「肉めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニングは、とろろそば専門店「東京とろろそば」にて期間限定で「麻辣湯そば」の販売を2026年6月24日(水)より開始する。■花山椒の華やかな香りと心地よい痺れがクセになる『麻辣湯そば』〇花山椒が効いたシビ辛マーラースープマーラースープは、旨みの中にしっかり