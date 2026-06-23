愛知県大府市の「あいち健康の森公園」に、屋内の遊び場やカフェが入る新しい施設が7月オープンします。 【写真を見る】愛知･大府市｢あいち健康の森公園｣に新施設 屋内の遊び場･カフェ･ドッグランも ｢カラダうごかす森 Harappa｣7月19日オープン 「あいち健康の森公園」に新たにオープンするのは、「カラダうごかす森 Harappa」です。 ドッグランやバスケットボールエリアも 人工芝が敷き詰められた屋