今が旬！初夏の定番「トウモロコシ」。甘くて、みずみずしくて、生でも食べられる、ということで売り場は大賑わい。知っておくべき、自宅でできる美味しい食べ方＆保存方法とは?【写真で見る】簡単！電子レンジで出来るトウモロコシの美味しい食べ方行列のできる農園お目当てはトウモロコシ午前4時、静岡県森町にある農産物直売所『遠州森鈴木農園』では、夜が明け日が昇るにつれて、早くも人だかりができていました。みなさんの