GEEKOMが展開するミニPC製品の中でも、AMD Ryzenプロセッサの搭載で価格を抑えた「GEEKOM A」シリーズから、2026年モデルとして「GEEKOM A8 2026」が投入されました。一般的な用途ではなかなか活用が進まないNPUをばっさりカットしたプロセッサを採用してコストが抑えられており、16GBメモリ+1TB SSDの搭載で134,900円で販売中。記事制作時点では5,000円オフが直販ストアに適用され、129,900円で購入できます。今回編集部に実機が