JTBCの解説委員を務める朴智星が、最近好調を維持している日本サッカーについて、「現時点では日本が韓国より上だ」と評価した。朴委員は21日（韓国時間）、メキシコ・モンテレイスタジアムで行われた2026北中米ワールドカップ（W杯）F組第2戦、日本−チュニジア戦を観戦した後、日本代表のパフォーマンスを高く評価した。朴委員は「まったくワールドカップの試合とは思えず、親善試合をしているかのような余裕があった」とし、「