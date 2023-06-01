職場で自分より少し年下の同僚から、年齢を理由に謎のマウントを取られたらどうすればいいだろう。投稿を寄せたのは関東の50代女性（営業）。50代前半の頃に勤めていた職場で、同時期に入社した40代後半の女性パート「A」のやばい言動に遭遇した。Aは転職歴が多く、職種も一貫せずバラバラ。「前の会社では売り上げトップで、それで妬まれて退職」と豪語するようなタイプで、女性は最初から嫌な予感がしていたという。「60代以上の