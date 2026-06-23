ヨルダン代表にとって初のＷ杯。北中米大会のグループステージで、１試合を残して敗退が決まった。初戦はオーストリアに１−３で敗れた。迎えた現地６月22日の２節・アルジェリア戦で、幸先良く先制したが、その後に２失点。１−２の逆転負けを喫し、グループ最下位が確定した。辛い現実を突きつけられたスタジアムで、試合後にサポーターたちがゴミ拾いをする。その様子をヨルダンメディア『almamlakaen』の公式インスタグ