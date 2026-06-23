東京・北区の小学校で11人がけがをした火災。火元の「音楽準備室」のコンセントにプラグがささった電気コードが焼き切れた状態で見つかったことが新たにわかりました。学校側は午後6時から臨時の保護者説明会を開くことにしています。先週金曜、東京・北区の「区立滝野川第三小学校」で起きた火災。男子児童と女性教員が骨折するなど11人がけがをしました。これまでに、「音楽準備室」の火元とみられる場所には電気ストーブや複数