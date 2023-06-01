アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会で長年議長を務めたアラン・グリーンスパン氏が22日、亡くなりました。100歳でした。アメリカメディアによりますと、FRBのグリーンスパン元議長が22日、パーキンソン病の合併症により自宅で亡くなりました。100歳でした。グリーンスパン氏は、1987年から2006年までFRBの議長を務めました。1987年に株価が大暴落した「ブラックマンデー」や2001年の同時多発テロなど、経済に大き