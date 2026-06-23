昨年4月、新東名高速道路で追突事故を起こし、搬送先の病院で傷害で現行犯逮捕された広末涼子（45）が、4月1日に公式サイトで活動再開を発表してからもうすぐ3カ月。広末がリスタートとして選んだのは、東京・丸の内のライブレストラン『コットンクラブ』でのバースデーライブ。『Best Day Ever〜Crescent River』と題されたライブは、広末にとって2024年12月以来のステージで、7月の誕生日当日18日と24日、25日の3日間開催され