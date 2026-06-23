《本当に貴重な時間を過ごさせていただきました。アツかった凄かった！言葉にできない興奮の連続でした》6月21日までに更新したインスタグラムで、こうつづったのはモデルで女優の井桁弘恵（29）。日本時間の同日に「FIFAワールドカップ2026」の日本対チュニジア戦がメキシコで行われ、観戦したことをオフショットとともに報告した。日本が4対0で勝利した同試合は日本テレビで生中継され、同局のスポーツ・ニュース番組『Going!Spo