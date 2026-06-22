チキンライスの上に乗ったフワフワのオムレツ。これにナイフで切り込みを入れると、ザ・オムライスの完成です。取材したのは千葉・旭市の店「Cassia」。半熟卵のふわふわ加減と、チキンライスのコラボレーションには、誰もがやみつきです。来店客は「おいしいです。トロトロ」「うまい！おいしい。やわらか、ふわふわ」「たまごもトロトロですし、自分で割る体験もなかなか他の店ではできないので」「（たまごを）割るのが楽しいで