サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）、日本対チュニジアで元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）が日本テレビ中継で解説を担当している。本田は初戦のオランダ戦（１４日＝同１５日）でＮＨＫの解説を務めた。１―１で引き分けた激闘の中で「「相手は今日ガクポや。１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」と?キラーワード?を次々に生み出して脚光を浴びた。この日も