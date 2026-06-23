物価高のニュースは尽きないが、日々の買い物でこれほどダイレクトにお金が減っていくと、誰しもこの先まともに生きていけるのだろうかと思うのではないだろうか。ガールズちゃんねるに2026年6月、「みんな生活苦しいですか？part7」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は「とどまることを知らない物価高、良いニュース聞かないですよね。主はとにかくコンビニでの買い物が高く感じます」と問いかけた。かつては気軽に使え