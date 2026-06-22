韓国で警察が青少年のサイバー賭博自主申告期間を運営しているなか、一つの学校で40人以上の生徒が賭博問題を申告したり、賭博の借金が母親への暴行に発展したりするなど、青少年の賭博に絡むさまざまな実態が明らかになっている。【画像】「大きいから潔白」韓国が注目した給付金詐欺の日本人女性6月22日、警察庁によると、江原（カンウォン）地域のある高校では、韓国全国で最も多い48人の生徒が賭博の事実を申告した。近隣の別