〈《スクエニ合併のリアル》ドッと笑いが起き、みんなでサボって飲みに行った…現地にいた当事者が明かす「スクウェア」「エニックス」合併発表の日に起きていたこと〉から続く1996年に発売された初代『ポケットモンスター 赤・緑』。実はその企画開始から発売までには、なんと7年間もの月日が流れていた。その間にゲーム業界は激変し、ポケモンのアイデアは陳腐化しかねない状況にあったという。【写真】この記事の写真を見る（