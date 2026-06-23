サッカー元日本代表MFの本田圭佑が23日、自身のXを更新。「日本中の経営者の皆さん」への“お願い”をつづった。【写真】本田圭佑、チュニジア戦での“オフショット”3枚NHKサッカーが「サッカー FIFAワールドカップ2026＼ケイスケホンダ カムバック／次の日本戦は【NHK総合】で放送!!本田圭佑さん・柿谷曜一朗さん・林陵平さん第1戦と同じ現地解説陣でお届け26(金) [総合] 午前7:30〜あさ8時キックオフ！」と投稿。本