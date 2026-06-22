BTSのJINに無理やりキスをした日本人女性が異議を申し立てた。だが、K-POPファンの間で怒りの声が広がっている。【写真】日本人中年女性がJINにキスした瞬間JINは2024年6月、除隊翌日にファン1000人を対象としたフリーハグイベントを開催した。兵役中、芸能活動ができない自分を待ってくれたファンへの感謝の気持ちを込めて行われたイベントだったが、ある50代の日本人女性Aがハグの瞬間にJINへ飛びつき、首元にキスをした。もちろ